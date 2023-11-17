«حملة السيسي» تستعرض أبرز الفعاليات الداعمة للمرشح الرئاسي في 24 ساعة

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح، أمس الخميس، استمرارا للمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة والفعّالة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية 2024.

حزب مستقبل وطن

- أمانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن الشرقية، نظمت مؤتمراً جماهيراً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشد كبير من أهالي المحافظة.

- عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، في الصالة المغطاة بمدينة المنصورة، وبمشاركة أهالي محافظة الدقهلية والمراكز المجاورة.

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالاقسام والوحدات الحزبية.

حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور كبير من أهالي المحافظة.

حزب الإصلاح والنهضة

- أطلق حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مبادرة «مصر تختار الرئيس» وعقد لقاءات مع المواطنين لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب حمور بزاوية غزال ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

- أطلق حزب الإصلاح والنهضة بمنطقة باكوس بمحافظة الاسكندرية، حملة لتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حزب المصريين الأحرار

أطلق حزب المصريين الأحرار حملة طرق الأبواب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

حزب الحرية

نظم حزب الحرية المصري بمحافظة الشرقية، المؤتمر الجماهيري الثاني له، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار.

النقابة العامة لعمال النقل البري

نظمت النقابة العامة للنقل البري بمحافظة الشرقية، مؤتمراً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومشاركة كل اللجان النقابية بمحافظة الشرقية.

الاتحاد التعاوني الزراعي

- نظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة الإسماعيلية ندوة توعوية للمواطنين للمشاركة وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحضور مزارعي محافظات المنيا وبني سويف والإسماعيلية الدقهلية.

- نظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمركز أبو حمص بالبحيرة مؤتمر جماهيري لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.