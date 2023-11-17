مظاهرة في كوريا الجنوبية لدعم فلسطين (صور)

تجمع صباح اليوم عدد من المواطنين الكوريين الجنوبيين في العاصمة الكورية، سيول، في وقفة احتجاحية رافعين لافتات مكتوب عليها «فلسطين حرة»، و«أوقفوا إطلاق النار حالا» بحسب وكالة أنباء روتيرز.

حزب الخضر يشارك في المظاهرة

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، «حزب الخضر» الكوري تنديداً بحرب جيش الاحتلال على قطاع غزة، ووضع المتظاهرون عدة أزواج أحذية في الأرض في إشارة إلى الأشخاص الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة، ويأتي هذا بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ابن سيناء في مدينة جنين مع اعتقال المسعفين مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 42.

حرب طويلة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 42 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألف وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.