الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لرفض إسرائيل قرار الهدنة الإنسانية في غزة

أعربت الأمم المتحدة اليوم عن أسفها بشأن التصريحات الإسرائيلية تجاه قرارها بهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بحسب ما أكده المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك في مؤتمر صحفي اليوم.

وأكد «دوجاريك»: «نأسف للتصريحات التي تلقيناها من الحكومة الإسرائيلية بشأن القرار، أعني، كما أعتقد، كما نعلم جميعًا، كان من المؤلم للغاية أن يصل المجلس إلى مرحلة إصدار قرار».

مجلس الأمن يعتمد قرارًا بأغلبية 12 صوتًا

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد قرارًا بأغلبية 12 صوتًا مقابل صفر مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت وهم «الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا»، كان يدعو القرار إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في قطاع غزة.

إسرائيل رفضت قرار الأمم المتحدة

لكن إسرائيل رفضت قرار الأمم المتحدة، واعتبرته «منفصلًا عن الواقع»، بحسب ما قاله «دوجاريك»، مضيفًا: «أعتقد أنه من الجيد أن يجد مجلس الأمن طريقة للتحرك معًا في الاتجاه نحو وقف العنف في هذا الصراع.. القتال مستمر.. وبطبيعة الحال، لا بد من بذل المزيد من الجهود».