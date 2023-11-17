إزالة 6 مخالفات بناء على مساحة 750 مترا أراض زراعية في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، حملة إزالة فورية شملت 3 حالات تعد بناء مخالف على الأراضي الزراعية بناحية كوبرى النقاوة حوض النجار على مساحة 200 متر.

إزالة 3 مخالفات بناء بنيده

وفى قرية نيدة جرى تنفيذ 3 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بينها مباني خرسانية بناحية الجزيرة البيضاء، ومبنى بقرية نيدة بإجمالي مساحة 550 مترا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

متابعة مخالفات البناء بسوهاج

وقال المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إن حملات الإزالة بالمركز تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

متابعة ورصد حالات البناء المخالف بأخميم

وشدد «الشريف» على اليقظة التامة والرصد والإبلاغ الفوري عن حالات التعدي بالبناء المخالف للتصدي لها وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حيث تجري المتابعة المكانية وكذلك متابعة فرق الرصد.