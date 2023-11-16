وكيل «صحة سوهاج» يعقد اجتماعات لوضع خطة العمل بمكافحة الأمراض والتمريض

عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج سلسلة من الاجتماعات، بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة بسوهاج وذلك لمناقشة خطط العمل وآلياته خلال الفترة المقبلة، والمعوقات التي تقابل كل إدارة أثناء عملها لإيجاد الحلول لها لتكون قادرة على أداء الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه.

توفير النقل الآمن بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية

حيث استقبل وكيل وزارة الصحة مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بحضور الدكتورة رجاء حسين مدير عام المتوطنة بالمديرية، وفريق العمل بالإدارة وعرضت مدير عام خطة عمل الإدارة والمعوقات وطرح الحلول لها.

كما التقى إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة في حضور الدكتورة شيماء أحمد مدير الإدارة ومديري الطوارئ بالمستشفيات المختلفة وناقش وكيل وزارة الصحة عمل الإدارة، مؤكدا أهميتها وعملها على مدار الساعة ومسؤوليتها عن التنسيق بين المستشفيات وخدمة المرضى، مثمناً دور العاملين بها في إنقاذ حياة المصابين والمرضي وتوفير النقل الآمن لهم بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

كما التقى وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر و فريق الإدارة مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية أمنه للمرضى المترددين عليها.

مناقشة خطة عمل إدارة التمريض

وفي نفس السياق التقى وكيل وزارة الصحة بسوهاج بإدارة التمريض في حضور هدى جاد مدير إدارة التمريض وفريق عملها بالإدارة وتم مناقشة خطة عمل إدارة التمريض وكوادرها بالمستشفيات مؤكدا على الدور الأساسي والرئيسي لهيئة التمريض في خدمة وعلاج المرضى.