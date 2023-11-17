«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن استهداف تجمع عسكري إسرائيلي قرب ثكنة راميم

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ حزب الله اللبناني أعلن استهداف تجمعا عسكريا إسرائيليا بالقرب من ثكنة راميم وموقعي المالكية والمرج على الحدود مع تل أبيب.

كان مراسل «القاهرة الإخبارية»، أفاد في نبأ منذ قليل، أنَّ مسيرتين تستهدفان قاعدة عين الأسد في العراق، ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة، أيضاً.

كما حذر الصليب الأحمر، من خطورة الوضع في غزة، بوصفه: «كارثي ويجب إدخال مزيد من المساعدات».