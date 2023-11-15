عادل حمودة: أمريكا حددت لإسرائيل «3 لاءات».. وحذرت تل أبيب من حرب مع حزب الله

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ هناك 3 لاءات قالتها الولايات المتحدة الأمريكية لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهي «لا للاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد إيقاف الحرب»، و«لا لتقليص مساحة لحساب المستوطنات الموجودة على غلاف غزة»، أما اللاء الثالثة فهي «لا لتهجير الفلسطينيين».

نتنياهو أكد أنه سيحتل غزة

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نتنياهو أكد أنه سيحتل غزة، وهنا يجب أن نعترف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتنازل عن قرارها مؤقتا لإسرائيل، فهي صاحبة القرار والسلطان والسلطة، ولكنها تحاول منح أكبر فرصة لإسرائيل».

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ وزير الدفاع الأمريكي حذر نظيره الإسرائيلي من الدخول في حرب مع حزب الله، ومع ذلك فإن جبهة الشمال الإسرائيلي أو الجليل أو جنوب لبنان أشد حدة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي تكبد بعض الخسائر التي يجب التوقف عندها.