وزيرة التضامن تبحث مع سفير ماليزيا تنسيق المساعدات لغزة عن طريق الهلال الأحمر

ناقشت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع السفير زماني إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، والوفد المرافق له.

أكدت الوزيرة، تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، موضحة الجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر المصري في سرعة تقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، وأسفرت الجهود المبذولة عن إمداد دفعات متتالية من المساعدات تقرب إلى 9 أطنان بالتنسيق المباشر مع الشركاء في 27 دولة ونحو 16 منظمة دولية.

جاء ذلك بحضور، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون لإيصال جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة من دولة ماليزيا للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع نظيره الهلال الأحمر الفلسطيني.

التضامن الاجتماعي ترعى المصابين الفلسطنيين بالعريش

أوضحت «القباج» في بيان، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم برعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة العريش بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، وقيام الهلال الأحمر المصري برعاية العابرين من معبر رفح وتقديم الخدمات الإغاثية لهم، وإيصال المعونات القادمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة.

وأفادت بأن مصر استقبلت الجرحى والمصابين الفلسطينيين بمستشفيات محافظة سيناء، مؤكدة أن وزارة الصحة أعلنت أن هناك العديد من المستشفيات التي جرى تجهيزها لاستقبال الأعداد الوافدة من المصابين ورعايتهم حتى تعافيهم وعودتهم لأوطانهم سالمين.

سفير ماليزيا بالقاهر يثمن الجهود المصرية تجاة القضية الفلسطينية

ومن جانبه، أشاد سفير ماليزيا بالقاهرة بجهد الحكومة المصرية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل عام، كما ثمن موقف جمهورية مصر العربية بشكل عام في جهودها في مجال الإغاثة في أكثر من دولة في فترة وجيزة هذا العام بما يشمل الأزمات المتتالية في السودان، وسلوفينيا، والمغرب، وليبيا، وغزة.

أوضح أن ماليزيا قامت بتوصيل طائرتين من المساعدات الإنسانية لغزة أثناء شهر نوفمبر الجاري، مشددًا على أنه يطمح إلى المزيد من التعاون مع الهلال الأحمر المصري، بما يعزز رسالة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في دعم المصابين والجرحى، وفي توفير كل أشكال الدعم، وجمع الروابط الأسرية، والدعم النفسي، ومساعدة الأسر على الوصول الآمن.