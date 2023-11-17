فوز لاعبين من بني سويف بـ«ذهبيتين» في بطولة الجمهورية للملاكمة

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز لاعبين من أبناء بني سويف، بميداليتين ذهب والحصول على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2006 التي استضافتها محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الجاري، والتي نظمها الاتحاد المصري للملاكمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

فوز بني سويف بالمركز الثالث في بطولة الجمهورية للملاكمة

من جانبه أوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن لاعبي بني سويف من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، نجحا في حصد عدد 2 ميدالية ذهبية، حيث حصل اللاعب يحيى فتحي عبد الفتاح على المركز الأول والميدالية الذهبية في ميزان 57 كيلوجراما، بينما حصل اللاعب مازن عصام كامل على المركز الأول والميدالية الذهبية في ميزان 67 كيلوجراما، وحصلت محافظة بني سويف على الترتيب الثالث عام على مستوى الجمهورية.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

يشار إلى أن اللاعبين الفائزين من أبناء محافظة بني سويف وأبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب بقيادة الدكتور محمد الكردي، والدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة الشباب، وتحت إشراف ومتابعة من المحافظة بقيادة هشام الجبالي مدير المديرية والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، حيث تم تدريب اللاعبين تحت إشراف مدرب المرحلة محمد عبد الرحمن بخيت، وإداري المرحلة مصطفى أسعد حميد، ومدير المشروع ببني سويف إيمان حسين.