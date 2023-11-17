مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتيح تقسيط الغرامة.. اعرف التفاصيل

حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الذي صدر أمس حول تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، عددا من التسهيلات للمواطنين حول المخالفات في قانون البناء، ومن المقرر أن يتم مناقشة التقرير الأحد المقبل في الجلسة العامة لمجلس النواب، ويأتي مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة حتى يتلافى الإشكاليات التي كشفت عنها تطبيقات القانون رقم 17 لسنة 2019 فيما يخص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

التقسيط في مشروع قانون التصالح

وحدد تقرير اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين منها إمكانية التقسيط للمبلغ المحدد دفعه للغرامة، وأوضحت المادة 8 من القانون أنه يمكن التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، يتضمن 3 سنوات بدون فوائد، وبعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت المدة على 3 سنوات.

شروط التقسيط في مخالفات البناء

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أنه يمكن تقسيط مخالفة قانون التصالح وفقا لتعديلات مشروع القانون الأخيرة، لمدة 5 سنوات، على أن يتضمنوا 3 سنوات بدون فوائد وبعائد لا يتجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات، وذلك وفقا للمادة 8 من التقرير، ومن المقرر مناقشته الأحد المقبل بالجلسة العامة لمجلس النواب، ويأتي هذا ضمن إطار التسهيلات التي يقدمها مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.