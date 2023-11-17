ضبط 8 أشخاص بالإسكندرية لانتحالهم صفة رجال شرطة واستيلائهم على مبلغ مالي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية بأنّه حال قيامه باستبدال مبلغ مالي بالجنيه المصري بعملة أجنبية من خلال أحد الوسطاء داخل شقة بدائرة القسم تفاجأ بنزلوا بعض الأشخاص للشقة مُنتحلين صفة رجال الشرطة واصطحبوه والمبلغ المالي واستقلوا سيارة أجرة ميكروباص وإنزاله بأحد الطرق بدائرة القسم.. ولاذوا بالهرب بالمبلغ المالي.

وتمكن تحديد مرتكبي الواقعة 8 أشخاص من بينهم الوسيط مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية لـ6 منهم معلومات جنائية.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن جزء من متحصلات الواقعة السيارتين المستخدمتين في الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.