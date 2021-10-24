مديرية أمن الإسكندرية.. خطوات الحصول على أوراق التجنيد لطلاب الجامعة

تتجه أنظار مئات الآلاف من طلاب كليات جامعة الإسكندرية والمعاهد والجامعات الخاصة، إلى مديرية أمن الإسكندرية، خلال تلك الفترة، نظراً لما تحويه المديرية من أوراق تأجيل التجنيد للشباب التي تعد أحد الأوراق المهمة التي يجرى تقديمها مع ملف الالتحاق بالمرحلة الجامعية لطلاب الفرقة الأولى الذين قد أنهوا ذلك الصيف الثانوية العامة 2021.

عنوان مديرية أمن الإسكندرية ومواعيد العمل بها

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة الأمور الخدمية لهؤلاء الطلاب الذين يرغبون معرفة عنوان مديرية أمن الإسكندرية، ومواعيد العمل بها، بالإضافة إلى أوراق التجنيد التي تخص كل فئة منهم وفقاً للمرحلة العمرية التي تختلف من شخص لآخر ويجرى الاحتياج إليها في مرحلة تقديم الكليات والمعاهد لأبناء مدينة الإسكندرية.

عنوان مديرية أمن الإسكندرية

يبرز عنوان مديرية أمن الإسكندرية، في طريق 14 مايو عزبة سعد - سموحة - شرق الإسكندرية، حيث إن لها أكثر من طريق للوصول ما بين منطقة سيدي جابر والطريق السريع.

أوراق التجنيد في مديرية أمن الإسكندرية

فيما يخص أوراق التجنيد في مديرية أمن الإسكندرية، فيوجد نموذج 2 جند فقط، بينما يوجد نموذج 6 جند للطلاب الذكور مواليد 2003 في قسم الشرطة التابع لهم.

مواعيد شراء ورقة 2 جند من مديرية أمن الإسكندرية

وفيما يخص مواعيد شراء ورقة 2 جند من مديرية أمن الإسكندرية، فتكون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهرا من كل يوم عدا يوم الجمعة، فيما تعمل مديرية أمن الإسكندرية على مدار 24 ساعة فيما يخص أي شؤون أخرى خاص بالجانب الأمني.