رئيس المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي أعلن شن حرب إبادة جماعية

قال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، إن الاحتلال الإسرائيلي أعلن بشكل صريح شنه حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة المدعي العام للجنائية الدولية إلى إسرائيل تأتي في سياق خاطئ وتدين المحكمة.

وأوضح أن هناك شبه انهيار حقيقي في عمل المنظمات والوكالات الدولية وتواطؤ كبير مع الاحتلال الإسرائيلي.

عدد الشهداء في فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 24 شخصا في مستشفى الشفاء بقطاع غزة خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وقال كريستيان لندرمير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه يجب إجراء تحقيق مستقل في الهجوم الإسرائيلي على المستشفيات في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أضاف لندرمير: «فرقنا تعمل في الشوارع بقطاع غزة لدعم المصابين بعد انقطاع الاتصالات، ونحن في حاجة ماسة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات، ومستشفى الشفاء في غزة يحتاج إلى الوقود اللازم لتشغيله».