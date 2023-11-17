منظمة الصحة العالمية: وقف إطلاق النار ضروري لدعم المستشفيات في غزة

قال متحدث منظمة الصحة العالمية، كريستيان لندرمير، إن المنظمة تجري اتصالات مع مختلف الأطراف لضمان توصيل الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الصحة العالمية: نحتاج إلى هدنة في غزة

وأضاف متحدث الصحة العالمية أن وقف إطلاق النار ضروري لدعم المستشفيات في غزة ومساعدة فرقنا في القطاع، متابعا: «نحتاج إلى إقرار هدنة ووقف إطلاق النار للحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، لدينا 30 من الطواقم الطبية لإدارة الأمور اللوجستية في قطاع غزة».

وأكد أن مهاجمة المستشفيات يعد انتهاكا للقانون الدولي.. والمرضى يجب أن يكونوا آمنين.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ42 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألفا، وإعلان وكالة الإغاثة «أونروا» نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.

الحرب على غزة

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، استدعاء 360 ألف جندي من جيش الاحتياط، وقالت الهيئة: «حتى الآن جرى حشد أكثر من 200 ألف جندي من قوات الاحتياط، وتبلغ التكلفة المباشرة لأيام الاحتياط للمجندين نحو 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار أمريكي) شهريا، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط، التي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار)».

وذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أنه جرت دراسة إمكانية اتباع المرونة فيما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم لفترات طويلة، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال يخض للدراسة، وهو مرهون بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير.