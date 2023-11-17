«حملة السيسي» الانتخابية: نعتمد على المشاركة الجماعية لجميع مكونات المجتمع المصري

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لقطات من اللقاءات المتعددة للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، خلال الأيام الماضية، مع جميع ممثلي قطاعات المجتمع المصري من أجل الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم.

وقالت الحملة الرسمية، خلال منشورها: «حملتنا الانتخابية غير نمطية وقائمة على المشاركة الجماعية لجميع مكونات المجتمع المصري».