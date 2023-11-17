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«حملة السيسي» الانتخابية: نعتمد على المشاركة الجماعية لجميع مكونات المجتمع المصري

كتب:

محمد سعيد الشماع
05:45 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
أحد اللقاءات السابقة للحملة الانتخابية

أحد اللقاءات السابقة للحملة الانتخابية

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لقطات من اللقاءات المتعددة للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، خلال الأيام الماضية، مع جميع ممثلي قطاعات المجتمع المصري من أجل الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم.

وقالت الحملة الرسمية، خلال منشورها: «حملتنا الانتخابية غير نمطية وقائمة على المشاركة الجماعية لجميع مكونات المجتمع المصري».

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