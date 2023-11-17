أوكرانيا: دمرنا 15 سفينة بحرية روسية في البحر الأسود

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن عملياته أسفرت عن تدمير ما مجموعه 15 سفينة بحرية روسية في البحر الأسود منذ بدء الأزمة الروسية وأن 12 سفينة أخرى تضررت، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

كييف تبلغ عن سلسلة من الضربات على السفن

وصعدت أوكرانيا هجماتها في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، التي احتجزتها روسيا وضمتها في عام 2014، وأبلغت كييف عن سلسلة من الضربات على السفن في شبه جزيرة القرم وبالقرب منها هذا الخريف، بما في ذلك سفينة إنزال كبيرة وغواصة.

وقال المتحدث باسم البحرية دميترو بليتنشوك في تعليقات متلفزة «ليس كل هذا نتيجة عمل طائرات بدون طيار، لكن لديهم أيضًا الكثير من السفن المتضررة».

ووصف أوكرانيا بأنها «سائق نوع جديد» التي جعلت روسيا تنقل قواتها البحرية إلى مواقع أكثر صعوبة للوصول إلى ما تتمتع به كييف بصفتها.

روسيا تعاني من مشاكل لوجستية

وقال إن روسيا تعاني أيضًا من مشاكل لوجستية بسبب الاضطرار إلى نقل السفن إلى نوفوروسيسك وبشكل دوري إلى توابسي، وكلاهما على الجناح الشرقي للبحر الأسود إلى جنوب شرق شبه جزيرة القرم وبعيدًا عن أوكرانيا.

وذكر الجيش الأوكراني أن عملياته التي نفذت في البحر الأسود حتى الآن شملت ضربات على مقر البحرية الروسية للبحر الأسود في سيفاستوبول وحوض بناء السفن في كيرتش، مما أدى إلى إتلاف سفينة لم تنضم بعد إلى الأسطول.