بمشاركة 18 جامعة.. روسيا ترفع عدد منح التعليم المخصصة لمصر سنويا إلى 318

افتتح مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر معرض الجامعات الروسية بالقاهرة، بحضور فاليري فادييف مستشار الرئيس الروسي لشؤون تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، بمشاركة 18 جامعة روسية.

وحضور كبير من الشباب المصري من الجامعات

أوضح جاتين، أن معرض التعليم بروسيا بحضور وفد روسي كبير يعكس اهتمام روسيا بالتعاون مع مصر في مجال التعليم وأيضا الاهتمام بالشباب المصري، حيث ستتاح الفرصة لهم للتواصل مع الجامعات الروسية بشكل مباشر والتعرف على إمكاناتها الخاصة وتخصصاتها المتنوعة.

وأكد جاتين أن الحكومة الروسية رفعت عدد المنح السنوية المخصصة لمصر إلى 318 منحة، متمنيًا للشباب المصري التوفيق والاستفادة من هذه المنح.

وتحدث فاليري فادييف إلى أن مصر تعد أحد الحلفاء الاستراتيجيين مع روسيا، ويؤكد ذلك التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في كل المجالات، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين البلدين تستحق تعديل المناهج الدراسية بحيث يدرس الطلبة في روسيا تفاصيل الحضارة المصرية بتاريخها العريق.

في حين قدم شريف جاد تحية لممثلي الجامعات الروسية الذين جاءوا إلى مصر في وفد كبير ومطبوعات باللغة العربية وهو ما يعكس الاهتمام الروسي بالشباب المصري، مؤكدا أن المدرسة الروسية في مجال التعليم تعد احدى اقوي المدارس في العالم وبالتجربة الشخصية يتاح للدارسين الاجانب في روسيا استخدام كل الإمكانات للحصول على تعليم متميز على المستويين الأكاديمي والعملي، كما يحدث مع الدارسين المصريين الذين يدرسون الطاقة النووية في روسيا الآن حيث يتاح لهم التدريب في المفاعلات النووية الروسية.

ورحب جاد بممثلي الجامعات المصرية، مؤكدا أن التعاون مع روسيا هو تعاون مع شريك قوي وصادق وملتزم وهو ما سيعود بالنفع على بلدنا مصر.