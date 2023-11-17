بدء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران في البدرشين بالجيزة

انطلق المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين محافظة الجيزة، والموجه لأهالي منطقة البدرشين والمناطق المجاورة، وسط حضور أعضاء حزب المصري الديمقراطي.

حضور عدد كبير من أهالي البدرشين

كما حضر عدد كبير من أهالي البدرشين للاستماع لرؤية المرشح الرئاسي فريد زهران وبرنامجه الانتخابي في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وكان المرشح الرئاسي فريد زهران قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن قرار الشركة المتحدة بمنح كل مرشح رئاسي 100 دقيقه إعلانية بالتساوي بكافة وسائلها، هي خطوة جيدة، متمنيا أن تحذو جميع القنوات حذوها سواء قنوات خاصة أو حكومية.

وأضاف فريد زهران أن الشباب ضمن أولويات برنامجه الانتخابي شأنهم شأن المرأة وسكان الصعيد، وهم فئات مهمشة لا تشارك في العملية التنموية خلال الوقت الحالي ولا تجني ثمارها، لذا هناك ضرورة لتمكين الشباب وذوي الإعاقة والصعيد وسكان المناطق الحدودية، فهم في حاجة ماسة للعدالة وفئات تحتاج إلى دعم.