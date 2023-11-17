تفاصيل مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران في الجيزة اليوم

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمر جماهيري مساء اليوم، بمحافظة الجيزة، وذلك خلال إذاعة 9090 ببرنامج «شارك بصوتك»، من تقديم الإعلامية سمر إبراهيم وإعداد أغاريد مصطفى، ومن المقرر عرض الملامح الأساسية للبرنامج، بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

تفاصيل المؤتمر الجماهيري

وأضافت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أنّ المؤتمر سيُعقد اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمركز البدرشين قرية أبو رجوان القبلي، موضحة أنه سيتم عرض البرنامج الانتخابي خلال المؤتمر، إذ تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج، من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، التي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لمناحي الحياة كافة.

محاور النقاش في المؤتمر

وأشارت الحملة إلى أنه سوف يتم عرض المحور الاقتصادي الذي يرتكز على (نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون)، بالإضافة إلى عرض رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران في الملف الاقتصادي التي تقوم على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.