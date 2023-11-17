الآلاف يتوافدون على مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في أسوان

توافد الآلاف من أهالي مدينة أسوان على مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، بحضور ملحوظ من الطلاب وذوي الهمم والعمال، الذين أكدوا دعمهم القوي والمستمر للمرشح السيسي.

وتجمع الآلاف من الأهالي في مسيرات حاشدة، حاملين الأعلام وصور المرشح السيسي، مٌعبرين عن طموحاتهم الكبيرة لمستقبل البلاد.

مسيرات دعم بأسوان

وتوجهت المسيرات نحو مقر المؤتمر حيث تجمع الحشد الجماهيري، وسط هتافات تؤكد دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي وتطالبه بمواصلة الإنجازات التي حققها في مصر على نطاق واسع.

مشروعات بأسوان

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالإنجازات التي حققها الرئيس السيسي مثل توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، مؤكدين أهمية استكمال هذه الإنجازات وتحقيق المزيد من التقدم في جميع جوانب الحياة.