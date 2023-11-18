هل يجوز لصاحب الشقة التقدم بطلب التصالح منفردا؟.. تعديلات القانون تجيب

حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، وجاءت هذه التعديلات بعد إثبات التجربة العملية وجود إشكاليات في قانون التصالح الصادر برقم 17 لعام 2019، وتهدف التعديلات إلى التيسير على المواطنين فيما يخص تقنين أوضاع مخالفات البناء.

المادة «10»

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، أن هناك بعض التعديلات التي أجريت على المادة 10، وتجيز تقديم صاحب الشقة طلب تصالح منفردا، وأضافت اللجنة فقرة ثانية تفيد بأن: «يجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح».

التيسير على المواطنين

وأكد تقرير اللجنة أنه تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 10 تحدد جواز التقدم بطلب التصالح منفرداً، للجهات المذكورة، على أن يكون ذلك تيسيرا للمواطنين في حال امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة للنواب الأحد المقبل.