رئيس الوزراء يطلق قافلة مساعدات «صندوق تحيا مصر» إلى غزة.. بث مباشر

انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر، لإغاثة أهل غزة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء أركان حرب أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، ولفيف من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.

أوضح صندوق تحيا مصر أن قافلة الشاحنات تنطلق تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية» وتتضمن 195 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات) والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.