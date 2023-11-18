مدبولي: أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية إلى غزة مصدرها مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة، كانت من مصر، ومصدرها مصر، وكل شعوب العالم وفرت الثلث الأخير، وهو رد فعل تلقائي من الدولة المصرية بكل مؤسساتها وشعب مصر.

أضاف «مدبولي» خلال فعاليات إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة، أن الصندوق ينظم قافلة اليوم، ولكن بمساعدة فئات كثيرة، إذ شاهدنا اليوم كل أنواع المساعدات بدءا من زجاجة المياه مرورا بالأدوية وأدوات الإسعاف، كل ذلك سيصل لغزة فور انتهاء الفعالية الحالية.