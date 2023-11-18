مدبولي: مستمرون يوميًا في إدخال المساعدات لقطاع غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لها دورا كبيرا ومحوريا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدًا أن الدولة مستمرة على مدار اليوم والساعة في إدخال المساعدات للقطاع.

وأضاف «مدبولي»، خلال فعاليات انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة، أن مصر تستقبل بصورة منتظمة الجرحى ومن يحتاج لتدخلات طبية، كما تسعى لإدخال المستلزمات الطبية المطلوبة، موضحا «على قدر عظم التحدي على قدر وقوف مصر فيه، والحكومة والشعب يقفون بجوار مصر».