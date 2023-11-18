جامعة أسيوط: نسير بخطى سريعة نحو تطور التصنيف العالمي لجودة التعليم

قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة تسير بخطى سريعة نحو التطور الخاص بالتصنيف العالمي لجودة التعليم، مؤكدا أن وجودها ضمن أفضل الجامعات العربية، وفق تصنيف مجلة تايمز، دليل على أن هناك اهتماما كبيرا بالتخصصات كافة التي تدرسها الجامعة.

جهود متواصلة لتطوير جودة التعليم والمناهج الخاصة بالجامعة

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «ten»، أن هذا الإنجاز نتيجة جهود متواصلة لتطوير جودة التعليم والمناهج الخاصة بالجامعة؛ إذ جرى تطوير البرامج الدراسية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، وزيادة فرص الطلاب للمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية.

مصر تعمل جاهدة لتطوير منظومة التعليم بشكل عام

وأكد «المنشاوي» أن مصر تعمل جاهدة لتطوير منظومة التعليم بشكل عام، سواء كان التعليم الجامعي أو الأساسي، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين جودة التعليم ومخرجاته.