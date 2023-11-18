منسق التحالف الوطنى بأسيوط: دعم السيسي في انتخابات الرئاسة واجب وطني

قال الدكتور شحاتة غريب، منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط، إن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجب وطني لكل الأطراف والكيانات، لأنه ساهم وحافظ على التماسك الداخلي.

عوامل داخلية وخارجية

وأضاف منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي بمحافظة أسيوط في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تساءل: لماذا ندعم جميعًا المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسة جديدة؟ وذلك يرجع إلى الكثير من العوامل الداخلية والخارجية.

وتابع: «العوامل الداخلية هي أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014 كان حريصًا على إطلاق الأجندة المتعلقة بالتنمية المستدامة في فبراير 2016، وبدأ في رحلة التنمية المستدامة بما يتماشي مع رؤية المصرية 2030، وحقق العديد من الإنجازات من المشروعات الاستراتيجية القومية الكبرى».

وأوضح: «يكفي الحديث عن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، وأنه أنقذ الملايين من المصريين من فيروس سي وقضى على العشوائيات، ويكفي أيضًا مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة كريمة لملايين المصريين وذلك تسبب في التماسك في الجبهة الداخلية وتكاتف بين جميع الأطراف المجتمعية دعمًا وتأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأكد أنه على المستوي الدولي تعامل مع الكثير من التحديات التي واجهت الوطن والمنطقة، وبالتالي لا يوجد أفضل منه في هذا التوقيت وفي هذه الفترة الشائكة، وخصوصا مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ومستمر حتى الآن».

وشدد على أن الموقف المصري نبيل وثابت لتدعيم القضية الفلسطينية ورفض تصفية القضية ورفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين، وكل ذلك يؤكد المبادئ النبيلة للسياسة الخارجية المصرية التي أكدها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية وحتى الآن وكل ذلك ادي إلي إعادة الريادة والمكانة للدولة المصرية في المنطقة وكل هذه العوامل سواء داخليا أو خارجيًا».