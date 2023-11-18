المنطقة الأزهرية بالشرقية تعقد اجتماعا لاختيار مجلس الآباء والمعلمين

اجتمعت الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، بديوان عام المنطقة لتشكيل مجلس الآباء للعام الدراسي الجاري 2024/2023.

تشكيل مجلس الآباء للعام الدراسي

وتم إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء للعام الدراسي، وذلك لاختيار ممثلي المراحل التعليمية المختلفة، ومنصب نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والمراقب المالي، كما تناول الاجتماع استعراض بعض مجهودات مجلس الآباء في مجال تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرق حل المشكلات والمعوقات؛ وتم طرح المطالب والاحتياجات خلال الاجتماع.

حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية

وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة لمنطقة الشرقية الأزهرية أن الهدف من تفعيل مجالس الآباء المشاركة في حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية وطرح الحلول الممكنة لها قدر الإمكان وتحقيق أفضل معايير الجودة، كما أشار فضيلته أن مجلس الآباء هو همزة الوصل بين إدارة المعهد والسادة أولياء الأمور، ودورهم إلهام في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن مجلس الآباء يُعد أحد التنظيمات الاجتماعية داخل المعاهد لتحقيق الترابط بين المعهد والمجتمع المحلي.