تشكيل لجنة مجلس الآباء والمعلمين لمعاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية

اجتمعت الجمعية العمومية لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، بمدرج ديوان عام المنطقة لتشكيل مجلس الآباء على مستوى معاهد المنطقة عن العام الدراسي الجاري في محافظة كفر الشيخ.

اجتماع لمجلس الآباء والمعلمين

بينما انعقد الاجتماع برئاسة فضيلة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ورئيس مجلس آباء المنطقة، وحسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة الأزهرية في كفر الشيخ .

مناقشة جدول الاجتماع

كما تم مناقشة جدول أعمال الاجتماع السابق، وعرض إنجازات مجلس الآباء للعام المنصرم، ثم إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء للعام الدراسي الجاري، وذلك لاختيار ممثلي المراحل التعليمية المختلفة، ومنصب نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والمراقب المالي، والمهتمي بالعملية التعليمية، كما تناول الاجتماع استعراض بعض مجهودات مجلس الآباء في مجال تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرق حل المشكلات والمعوقات؛ وتم طرح المطالب والاحتياجات خلال الاجتماع.

تحقيق الترابط بين المعاهد الأزهرية

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، خلال اللقاء على أهمية تفعيل الدور الإيجابي لمجالس الآباء ودوره الفعال في المشاركة في حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية وطرح الحلول الممكنة لها قدر الإمكان وتحقيق أفضل معايير الجودة، كما أشار فضيلته أن مجلس الآباء هو همزة الوصل بين إدارة المعهد والسادة أولياء الأمور، ودورهم إلهام في تقريب وجهات النظر، لافتاً بأن مجلس الآباء يُعد أحد التنظيمات الاجتماعية داخل المعاهد لتحقيق الترابط بين المعهد والمجتمع المحلى.

حضر اللقاء زينب عبدالحميد، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية في كفر الشيخ، و وكيل مجلس الآباء، ومديرة عام التربية الاجتماعية بالمنطقة وأعضاء إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.