رئيس جامعة سوهاج يترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لشباب الباحثين

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالبحث العلمي، فإن إدارة الجامعة لا تألو جهدا في تسخير مواردها لصالح الارتقاء بالعملية البحثية ودعمها على النحو الأمثل، وتوفير بيئة ملائمة لشباب الباحثين وعقد اللقاءات العلمية المتميزة لتبادل الخبرات والآراء والتجارب لمواصلة إنتاجهم البحثي، حيث يتم ذلك في ضوء خطط وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين «الدولي الرابع»، والذي سينعقد 28 فبراير 2024، في مركز المؤتمرات بجامعة سوهاج الجديدة،.

وأوضح «النعماني»، أن المؤتمر يهدف إلى إجراء البحوث في إطار خطة الجامعة البحثية بغرض التنمية المستدامة على المستوى المحلي والقومي والدولي، والاهتمام بالبحوث التي تتناول أحدث المستجدات على الساحة المحلية والدولية، لإعداد جيل من شباب الباحثين المتميزين القادرين على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والتنافسي وإنتاج المعارف والتقنيات وتحقيق رؤية مصر 2030.

وناقش «النعماني» خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر، الخدمات اللوجستية المقدمة من جانب اللجنة التنظيمية والخطوات الأكاديمية المقدمة من قبل اللجنة العلمية، بما تتضمنه من بحوث سيتم تقديمها خلال المؤتمر، والتي سيتم تحكيمها وتقييمها من قبل الأساتذة بالكليات المختلفة لنشرها بمجلة شباب الباحثين الحاصلة على تقييم 6 في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات.

فتح باب التسجيل لشباب الباحثين

ووجه رئيس جامعة سوهاج بسرعة فتح باب التسجيل لشباب الباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والإفريقية والأجنبية للاشتراك في المؤتمر، حيث يتضمن المؤتمر محاور تغطي جميع التخصصات فهناك محور العلوم الأساسية، العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم الزراعية، العلوم الإنسانية.