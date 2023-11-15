رئيس جامعة سوهاج: الدولة نجحت في مواجهة تعاطي المخدرات

نظمت كلية التجارة بجامعة سوهاج ندوة توعوية بعنوان «لا للمخدرات»، وذلك بهدف توعية الطلاب بالآثار الكارثية لتعاطي المخدرات وتأثيرها على العملية التعليمية، وآليات تطبيق القانون الجديد الذي ينص على فصل المتعاطي للمواد المخدرة.

جاء ذلك بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور محمد الصغير عميد الكلية، والدكتور إبراهيم محمد عبدالحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالمدرج المركزي بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

مواجهة خطر تعاطي المخدرات

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الدولة المصرية نجحت في ملف مواجهة تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان من خلال تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة، بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية.

الإدمان قضية أمن قومي

وأضاف «النعماني» أن قضية الإدمان من أهم القضايا التي تهدد الأمن القومي، ومسؤولية مكافحتها تقع على عاتق الجميع وليس منا من هو خارج المسؤولية، لذا تنفذ الجامعة سلسلة من الندوات التوعوية لطلابها عن خطر الإدمان، وما يمكن أن يتسبب فيه من جرائم بشعه في حق نفسه، وأسرته ومجتمعه ودينه.

وأكد رئيس الجامعة أن الخلل والتفكك الأسرى يعد عاملاً رئيسياً فى تلك الأزمة.

في السياق، شدد الدكتور خالد عمران، على أهمية توعية الطلاب بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار المخدرات، والتوعية بطرق الوقاية من تعاطيها، مضيفًا أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم لطلابها للتصدي لكافة المشكلات المجتمعية والنفسية التي تواجههم، وذلك في إطار الدور التنويري للجامعة.

محاور الندوة بجامعة سوهاج

أما الدكتور محمد الصغير، فقال إن الندوة تناولت العديد من المحاور ومنها، التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والخدمات التي يقدمها المركز، والتعريف بأنواع المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

حاضر بالندوة كلاً من الدكتور ندا عبدالمحسن محمد أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الطب ومنسقة الجامعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وسيد سباق رئيس وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة.

الرد على استفسارات الطلاب

وفي نهاية الندوة تم الرد على جميع الاستفسارات من الطلاب التي تضمنت التعريف بأسباب لجوء البعض إلى المخدرات وكيفية الحماية من مخاطر المخدرات، وخطوات التعافي منها.