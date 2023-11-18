مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات أمريكية تمهيدا لإرسالها لغزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بوصول طائرة مساعدات أمريكية إلى مطار العريش تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة.

وفي سياق آخر، صرحت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يجر المنطقة لحروب لا تنتهي، مشددة على أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وتجري الآن استعدادات لاستقبال عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين إلى معبر رفح تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مضيفة «وجود توجيهات الرئيس المصري ركزت على توفير الرعاية اللازمة للأطفال الخدج الفلسطينيين».