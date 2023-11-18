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رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: وصول المساعدات إلى غزة لم يكن ممكنا لولا مصر

كتب:

نرمين عفيفي
02:39 م | السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين

رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين

قالت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش من أجل توصيلها إلى غزة، وحتى الآن جرى جمع ما يزيد عن 50 طنا، وكل هذا لم يكن ممكنا لولا التعاون المصري، وكذلك الهلال الأحمر المصري.

أضافت خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن في مطار العريش: «أنا سعيدة لكوني قادرة على تسليم تلك المساعدات للجانب المصري، ونحن جميعا نؤكد أن حجم المساعدات الذي يصل إلى غزة لا بد أن يزيد».

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