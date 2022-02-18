تفاصيل مباحثات وزير البترول مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع كادرى سيمسون مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة والمناخ، عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة الإفريقية الأوروبية في بروكسل.

بحث التعاون المشترك في مجال الغاز

وأوضح الملا، أن المباحثات بين الجانبين تناولت التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي، في ضوء الدور الإقليمي لمصر، في منتدى غاز شرق المتوسط، والجهود الحالية لتعظيم الدور المصري كمركز إقليمي ومحوري لتجارة وتداول الغاز الطبيعي بالمنطقة.

وأشار الوزير، إلى تم التأكيد على أهمية مصر كأحد مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي المصرية على ساحل البحر المتوسط، مضيفا انه تم أيضا استعراض تطورات أسواق الغاز الطبيعي عالميا خلال الفترة الأخيرة.

استعدادات مصر لتنظيم قمة المناخ Cop27

أضاف الملا، أن المباحثات تطرقت إلى مناقشة الاستعدادات المصرية لتنظيم القمة العالمية للمناخ Cop27 في نوفمبر المقبل، وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، التي تتبنى مصر فيها الغاز الطبيعي، كخيار انتقالي مهم خلال تلك المرحلة بالتوازي مع استراتيجيتها، لتعظيم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة كأحد روافد توفير الطاقة النظيفة، والإجراءات الحالية للدخول في مجال إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف.

وقالت المفوضة الأوروبية لشئون الطاقة والمناخ، إن مصر شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الاوروبى فى مجال الطاقة.