هزة أرضية بقوة 2.1 درجة تضرب شمال كاليفورنيا الأمريكية

ضربت هزة أرضية ظهر اليوم، بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، شمال كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي، على عمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شمال كاليفورنيا، وقعت على مسافة 86 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة سان فرانسيسكو بالولاية الأمريكية، وعلى مسافة 11 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من سانتا روزا.