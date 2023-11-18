شكري يُشارك في جولة وزارية بعدد من العواصم للدفع بمسار وقف الحرب على غزة

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يشارك في جولة ستبدأ غدًا في عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزراء الخارجية المشاركين، سيلتقون مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة؛ بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.