وزير الخارجية الأردني: حل الدولتين يلبي حقوق الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنَّ حل الدولتين يلبي حقوق الفلسطينيين، وذلك وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف وزير الخارجية الأردني، في تصريحات التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أنَّ منع دخول الغذاء والدواء والوقود يعد جريمة حرب.

وتابع «الصفدي»: «لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة»، مؤكداً أنَّ حرب إسرائيل في غزة عدوان سافر».

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مجمع الشفاء

ومنذ قليل، ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة.

وتتعرض البنية التحتية لقطاع غزة لأعمال القصف المستمر مع اندلاع الحرب منذ أكثر من 42 يومًا، ومن بينها المستشفيات، ما أدى لانهيار قطاع الصحة.