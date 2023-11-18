200 شهيد في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة بقطاع غزة

ارتقى عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بالفاخورة، وارتقى 200 شهـيد في القصف الإسرائيلي على المدرسة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

في سياق آخر، قالت رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية توفر المساعدات الحيوية في العريش من أجل توصيلها إلى غزة، وحتى الآن جرى جمع ما يزيد عن 50 طنا، وكل هذا لم يكن ممكنا لولا التعاون المصري، وكذلك الهلال الأحمر المصري.