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عشرات الشهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة تل الزعتر ومنازل بخان يونس

كتب:

نرمين عفيفي
03:46 م | السبت 18 نوفمبر 2023
غارة إسرائيلية.. أرشيفية

غارة إسرائيلية.. أرشيفية

صرح مسؤولون فلسطينيون بارتقاء عشرات الشهداء في الغارة الإسرائيلية على مدرسة تل الزعتر شمال قطاع غزة، إضافة إلى شهداء ومصابين جراء استهداف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في خان يونس شمال قطاع غزة.

وصرح الإعلام الفلسطيني بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني عند مدخل بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة الغربية، بجانب إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تلحق إصابات مباشرة لمبنى في سديروت، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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