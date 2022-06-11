قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسات.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب في 10 يونيو الجاري، أراضي الجمهورية العربية السورية، وكان الهدف من الهجوم مطار دمشق الدولي، وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

إسرائيل استهدفت مطار دمشق الدولى

وأضافت الوزارة أنه «وفي هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية يعد انتهاكًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق، نحن ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف في البنية التحتية المدنية السورية».

روسيا: الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة

وشددت الخارجية على أن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية، وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي، مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة.