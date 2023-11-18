حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستعرض لقطات من مشاركتها في مؤتمر مجلس القبائل

استعرضت الحملة الرسمي للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقطات من مشاركة الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية الحاشد، لاستمرار الدعم الدائم لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك استمرارا للدور الفعال للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في تقديم الدعم لأشقاءنا في غزة في مشهد تسوده الوطنية والإنسانية لتحقيق السلام العادل في المنطقة.