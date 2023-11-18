متحف كفر الشيخ يستقبل وفودا طلابية للتعرف على الآثار وتنشيط حركة السياحة

استقبل متحف كفر الشيخ عدد من الزيارات المدرسية المتعددة من الإدارات التعليمية المختلفة التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتضمنت الزيارات جولات إرشادية لقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية بالمتحف، بمتابعة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

تنشيط حركة السياحة الداخلية

جاء ذلك في إطار تنشيط حركة السياحة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جولة إرشادية داخل المتحف

وأجرى الوفد الطلابي جولة إرشادية داخل المتحف، واستمعوا لشرح مفصل عن مقتنيات متحف كفر الشيخ، وتعرفوا على مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفي، كما اطلعوا على «قطعة الشهر» لشهر نوفمبر 2023، وهي عبارة عن مزهرية دون غطاء ذات بدن كمثري الشكل لها قاعدة وفوهة من المعدن، ومقبضين من المعدن على شكل رأس معدني، ويزين البدن منظران أحدهما طبيعي والآخر يُمثل شخصين يُحيطان بهما إطار من الزخارف النباتية.

الطلاب يلتقطون الصور التذكارية

وأبدى الطلاب إعجابهم الشديد بمقتنيات متحف كفر الشيخ، خاصةً المقتنيات الأثرية، التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، كما حرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من الصور.