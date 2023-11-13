متحف كفر الشيخ يستقبل وفدا طلابيا من إحدى مدارس التعليم الأساسي (صور)

استقبل متحف كفر الشيخ وفداً طلابياً من مدرسة فريال للتعليم الأساسي بإدارة الحامول التعليمية، وتضمنت الزيارة جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة، بمتابعة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

جولة إرشادية داخل المتحف

وقام الوفد الطلابي بجولة إرشادية داخل المتحف، واستمعوا لشرح مفصل عن كافة مقتنيات متحف كفر الشيخ، وتعرفوا على مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفي، كما اطلعوا علي «قطعة الشهر» لشهر نوفمبر 2023، وهي عبارة عن مزهرية بدون غطاء ذات بدن كمثري الشكل لها قاعدة وفوهة من المعدن وكذا مقبضين من المعدن على شكل رأس معدني، ويزين البدن منظرين أحدهما طبيعي والآخر يُمثل شخصين يُحيطان بهما إطار من الزخارف النباتية.

الطلاب يلتقطون الصور التذكارية

وأبدى الطلاب إعجابهم الشديد بمقتنيات متحف كفر الشيخ، خاصةً المقتنيات الأثرية، والتي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، كما حرصت على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيهاً، و60 جنيهاً للطالب الأجنبي.