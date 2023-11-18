الشباب والرياضة بأسيوط: فوز فريق أم القصور بدوري الأحياء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، فوز فريق أم القصور التابع لإدارة شباب منفلوط بمحافظة أسيوط بدوري الأحياء، بعد تغلبه في المباراة على فريق التمساحية بهدفين مقابل هدف واحد.

مباريات دوري الأحياء

وقال أحمد السويفي، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، ووكيل المديرية لشئون الرياضة، إنه شهد نهائي مباريات دوري الأحياء برفقة محمد علي مدير الإدارة العامة للرياضة وجاء نهائي ساخن بين فريقي أم القصور بمركز منفلوط، و التمساحية بمركز القوصية، حيث تغلب فريق أم القصور على نظيرة بهدفين مقابل هدف واحد.

تكريم الفائزين بالدوري

وأشاد القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، بأداء الفريقين وقام بتكريم الفريق الفائز بالمركز الأول والثاني كما كرم الفائزين في رياضة تنس الطاولة بنين وبنات وحضور اختتام عرض رائع من فريق النسور وكذلك فريق كارتية نادي ناصر والذي تمت العروض علي هامش ختام دوري الأحياء.