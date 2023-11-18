«يونيسف»: قصف إسرائيل يستهدف ملاجئ الأطفال والنساء في قطاع غزة

ذكرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» كاثرين راسل، أن هجمات إسرائيلية «فظيعة» تستهدف ملاجئ الأطفال والنساء في قطاع غزة ويجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل فوري وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

استشهاد 200 فلسطيني في مدرسة الفاخورة

من ناحية أخرى، أعلنت الصحة الفلسطينية أن أكثر من 200 شهيد سقطوا في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة، التابعة لـ«الأونروا»، والتي كانت تأوي مئات النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعلق المتحدث باسم «الأونروا»: «القصف على مدرسة الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة»، بحسب ما نقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» اليوم السبت.

الحرب على غزة

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الجثث الملقاة على الأرض، بينما تنتشر بقع الدماء في موقع المدرسة.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 15 شهيدًا وفق حصيلة أولية، بالإضافة إلى عشرات المصابين.