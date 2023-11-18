على مرأى من العالم.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف 4 مدارس خلال ساعات في غزة

أعلن التلفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل بعد ظهر اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة «أبو حسين»، في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من قصف مدرستي «الفاخورة» و«تل الزعتر».

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن أكثر من 200 شهيدًا سقطوا في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والتي كانت تأوي مئات النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

متحدث «الأونروا»: لا مكان آمن في قطاع غزة

وعلق المتحدث باسم «الأونروا» قائلًا إن: «القصف على مدرسة الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة»، بحسب ما نقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الجثث الملقاه على الأرض، بينما تنتشر بقع الدماء في موقع المدرسة.

استهدف منزل غرب خان يونس

كما اشتهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط 15 شهيدًا، وفق حصيلة أولية، بالإضافة إلى عشرات المصابين.