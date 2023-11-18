استشهاد الصحفي الفلسطيني مصطفى الصواف وزوجته وابنه في قصف إسرائيلي بغزة

أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، قبل قليل، استشهاد الكاتب الصحفي مصطفى الصواف وزوجته وأحد أبنائه، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزله في قطاع غزة، وفقاً لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، أن أكثر من 200 شهيد سقطوا في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة «الفاخورة»، التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والتي كانت تأوي مئات النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعلق المتحدث باسم «الأونروا»: «القصف على مدرسة الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة»، بحسب ما نقلت شبكة «سكاي نيوز عربية» اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الجثث الملقاة على الأرض، بينما تنتشر بقع الدماء في موقع المدرسة.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 15 شهيدًا وفق حصيلة أولية، بالإضافة إلى عشرات المصابين.