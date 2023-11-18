بدء أعمال إنشاء سوق المواشي الجديد بقرية الزرابي في أسيوط

بدأت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، اليوم السبت، في أعمال تمهيد المنطقة المخصصة لإنشاء سوق المواشي الجديد بالظهير الصحراوي بقرية الزرابي والذي تستغرق أعمال الإنشاء عام كاملًا.

سوق مواشي حضاري

وقال الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، إنه يجرى الاستمرار بمتابعة أعمال تمهيد إنشاء سوق المواشي البديل بقرية الزرابي الذي يتم إنشاء هذا العام والتأكيد على تجهيزه بشكل حضاري على هيئة بايكات مقسمة حسب الحاجات التي يتطلبها العمل، لافتا إلى أن مدينة أبوتيج لم تعد تحتمل وجود السوق القديم بها نظرا للزحام الشديد الذي يتسبب فيه داخل المدينة والمخلفات التي تنتج عنه، حفاظا على البيئة النظيفة الخالية من الأمراض.

تقديم التسهيلات للمشروعات الخدمية

وشدد رئيس مركز ومدينة أبوتيج على مسؤولي مجلس المدينة ضرورة تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لأعمال إنشاء سوق المواشي الجديد، وتقديم الدعم اللازمة للمواطنين بقري الريف المصري لتوفير حياة كريمة وأمنة لهم وفقا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.