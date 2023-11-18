تأبين الناقد عبدالحميد شيحة بمجمع اللغة العربية 20 نوفمبر

يقيم مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الثانية عشرة ظهر 20 نوفمبر الجاري، بدار المجمع بالزمالك، حفل تأبين لفقيد المجمع الأديب والنافد والمترجم عبدالحميد شيحة.

تبدأ وقائع الجلسة بكلمة افتتاحية للدكتور عبد الوهاب عبدالحافظ رئيس المجمع، ثم كلمة المجمع في تأبين الفقيد الكريم للدكتور محمود الربيعي عضو المجمع، ثم كلمة شخصية للدكتور حسن الشافعي رئيس المجمع الأسبق، ويدير الجلسة الدكتور عبدالحميد مدكور الأمين العام للمجمع.

يذكر أن عبدالحميد شيحة صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ فهو ناقد أدبي، وُلد في الثالث عشر من ديسمبر سنة 1946م بتطاي مركز السنطة - محافظة الغربية، وبعد أن أنهى تعليمه الثانوي، التحق بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة التي حصل فيها على ليسانس دار العلوم سنة 1968م بتقدير ممتاز، ثم عُيِّن معيدًا بقسم الدراسات الأدبية كلية دار العلوم في سنة 1970م، في أثناء أدائه الخدمة العسكرية التي بدأها في عام تخرجه من الكلية، ثم حصل على ماجستير الآداب سنة 1975م بتقدير ممتاز.

عُيِّن بعدها في السنة نفسها مدرسًا مساعدًا بالقسم ذاته، ثم حصل على الدكتوراه من SOAS - جامعة لندن سنة 1982م بمرتبة الشرف الأولى، وفي السنة ذاتها عُين مدرسًا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ثم أستاذًا مساعدًا سنة 1992م، ثم أستاذًا منذ عام 1999م، ثم أستاذًا متفرغًا منذ سنة 2007م.