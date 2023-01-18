«بطاقة تموينية» و«البُسطاء» أحدث إجازات مجمع اللغة العربية بالقاهرة

أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة عددا من الكلمات مؤخرا والتي يجري تداولها باعتبارها كلمات عامية، وهما كلمتي «بطاقة تموينية» و«البُسطاء»، في إطار جهود المجمع للتقريب بين الفصحى والعامية.

بطاقة تموينية

وقال المجمع: بطاقة تموينية: وثيقة رسمية من وزارة التموين تتيح للأفراد صرف المقررات التموينية بأسعار مدعومة من الدولة.

وعن أسباب إجازة الكلمة، أوضح: وجه الاعتراض: لعدم ورود هذا التركيب في المعاجم العربية. ووجه الإجازة: التركيب صحيح لغويًّا، صحيح دلاليًّا.

البُسَطاء من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع:-

البُسَطاء: العامة ذوو المستويات المعيشية والمعرفية الدنيا، وجه الاعتراض: لعدم وروده في المعاجم بهذا المعنى.

وتابع بيان عن المجمع: أما وجه الإجازة: «البُسَطاء»، تلطيف لمعنى الفقراء ونحوها، ويعرف مجال استعمال «البسطاء»، ألفاظًا وعبارات أخرى، مثل: الفقراء، وغير القادرين، ومحدودي الدخل ونحوها، ولكن كلمة «البسطاء»، تتميز بأنها تدل على هذه المعاني جميعها على نحو ملطَّف من ناحية، وأنها تجمع بين تدنِّي مستوى القدرة المادية والمعرفية في آنٍ معًا من ناحية أخرى.

مراحل إجازة الألفاظ إلى متن اللغة الفصحى

وتمر مراحل إجازة الألفاظ إلى متن اللغة الفصحى، قال المجمع في توضيح سابق في الغالب من خلال لجنة الألفاظ والأساليب؛ حيث تتقدم اللجنة بمذكرة للعرض على اللجنة، وبعد نقاش مستفيض، يتم إقرار اللفظ في اللجنة، ثم بعد ذلك تُعرض على مجلس المجمع، ليأخذ أيضًا دورته من النقاش والتعديل، (أو الرفض أحيانًا).

ولو أقره المجلس يتم عرضه على المؤتمر السنوي للمجمع الذي يضم أعضاء مصريين وغير مصريين؛ وعند إقراره يكون اللفظ قد اكتسب المشروعية اللغوية التي تمكِّنه من الإدراج في معاجم المجمع.