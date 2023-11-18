قافلة علاجية مجانية لخدمة 4 قرى بمركز أبوتيج في أسيوط

نظمت مديرية الصحة في محافظة أسيوط، قافلة علاجية مجانية بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج، لخدمة 4 قري لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجا بتلك القري المستهدفة.

خدمات طبية مجانية

وأكد الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، استمرار تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجا من أبناء المركز حيث قامت مديرية الشئون الصحية بقافلة علاجية مجانية تضم جميع التخصصات الطبية اليوم السبت استهدفت قرية دوينة لخدمة قرى «دوينة، بني سميع، الزيرة، القادمة»، مشيرًا إلى تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بقرى الريف المصري وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تخصصات طبية مختلفة

وأوضح الدكتور بيتر رمسيس، مدير الإدارة الصحية بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، أن القافلة التي تم تنظيمها تشمل تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، الأسنان، الجلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، رمد ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبي متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.